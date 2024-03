Soirs d’été à Silvacane La Roque-d’Anthéron, vendredi 5 juillet 2024.

Soirs d’été à Silvacane La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

De nombreux spectacles dans un cadre unique… Jazz, Rock, danse contemporaine, orchestre.

Vendredi 05/07 soirée jazz/rock

-20h Bâton Rouge (Jazz New Orleans en déambulation)

Principalement issu du Blues et du Ragtime, le Jazz New Orleans est à la base une musique qui se joue dans la rue. Fidèle à cette définition, Bâton Rouge est une formation mobile de 4à 6 musiciens, avec ou sans chanteuse, jouant en déambulation.

Son répertoire aux airs et rythmes entraînants, pioche dans les standards du Jazz et laisse aussi libre court à de belles improvisations.

_21h30 Surfin’K (Jazz Rock des fifties) mais en version à 6 musiciens

Passionné de musiques nord-américaines des années 20 aux années 60, Karim Tobbi, chanteur à-tout-swinguer et guitariste, se produit dans diverses formations du trio au sextette.

Il nous propose ici son sextette Surfin’ K, qui par le biais de chansons issues de la période des années 50′, va vous faire plonger dans l’histoire du Rock qui a changé la face du monde !

Au programme Jazz, Rock, Swing, Manouche. (6 musiciens)

Samedi 06/07 soirée danse contemporaine/hip-hop

_20h G.U.I.D. (Extraits du répertoire d’Angelin Preljocaj)

Composé en général de six danseurs, du Ballet Preljocaj, le G.U.I.D (Groupe Urbain d’Intervention Dansée) mène la danse.

Au programme, des extraits de spectacles de 1985 à aujourd’hui. Pour prolonger cette rencontre, la performance est toujours suivie d’un échange avec le public et les 6 danseurs.

_ 21h30 COSTARD Cie Ruée des Arts- Chorégraphie Hafid Sour (Spectacle hip-Hop de la Cie Ruée des arts, Cie lyonnaise)

Est-ce l’homme qui fait le costume ou le costume qui fait l’individu ?

Costard propose une réflexion sur les représentations sociales et l’image de réussite que cet habillement renvoie au sein de notre société actuelle. Ce spectacle interroge les rapports que l’homme entretient à son image. C’est aussi un questionnement sur l’image qu’a la danse urbaine aujourd’hui il s’agit de bouleverser les codes en mêlant l’univers de cet art issu de la rue et celui du costume.

En partant du Hip-Hop comme matière brute, le chorégraphe Hafid Sour crée ici une danse au sein de laquelle performance et poésie se rencontrent et dialoguent. (5 danseurs)

Dimanche 07/07 soirée musique Classique

-20h30 Orchestre d’Harmonie de la Musique de la Marine Nationale (40 musiciens)

Dirigée par le chef de musique Alexandre Kosmicki, la Musique de la Marine nationale implantée à Toulon (ex-musique des équipages de la Flotte) est l’une des plus prestigieuses formations musicales des armées françaises, c’est aussi la plus ancienne des musiques militaires françaises.

Cette formation, composé e de 76 musiciens professionnels, diplômés des grands conservatoires supérieurs français, contribue au rayonnement culturel de la Marine nationale au travers de nombreux concerts.

La formation musicale est actuellement dirigée par le capitaine de corvette Alexandre Kosmicki, chef de musique et par Virginie Charlet, tambour major. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-07

Abbaye de Silvacane

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@soirsdete.com

L’événement Soirs d’été à Silvacane La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron