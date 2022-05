Soirs d’été à Silvacane La Roque-d’Anthéron, 1 juillet 2022, La Roque-d'Anthéron.

Soirs d’été à Silvacane La Roque-d’Anthéron

2022-07-01 – 2022-07-02

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Vendredi 1 juillet : Danse contemporaine à 20h – Cnie Ellipse – Mademoiselle ; et à 21h30 : Classique et jazz – Swing & Strings – Trio Duchemin & Quatuor Puccini



Samedi 2 juillet : à 20h30 : percussions en grand ensemble – Bamboo Orchestra – les Pousses ; et à 21h30 : Musique et danse contemporaine – Bamboo Orchestra – Eléments



Food trucks sur place

Visite – Exposition – Musique – Danse – Pyrotechnie

+33 4 42 50 41 69 http://www.soirsdete.com/

La Roque-d’Anthéron

