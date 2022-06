Soirs des toiles ciné plein air au parc du Bournat Le Bugue, 18 juillet 2022, Le Bugue.

Soirs des toiles ciné plein air au parc du Bournat

191 ALLÉE PAUL-JEAN SOURIAU Le Bugue Dordogne

2022-07-18 – 2022-07-18

Le Bugue

Dordogne

Retrouvez nous au Parc du Bournat pour la projection du film de Christophe Baratier : « Le Temps des secrets ».

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois… une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur…. »

L’accès et la billetterie se tiendront à l’entrée moulin (à 500 mètres après l’entrée principale du parc) à partir de 20h30.

Début de la séance à 22h. Des sandwichs et boissons seront disponibles à l’espace brasserie avant le début du film.

+33 5 53 08 41 99

