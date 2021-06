Montaner Chateau de Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques Soirées visite-dégustation Chateau de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

L’association Le Tailloir vous propose une expérience culinaire unique, sous forme de visite gastronomique du donjon. Au croisement des traditions romaine, asiatique et arabe, la cuisine médiévale fait la part belle aux épices. Une dégustation par étage, un final mémorable au sommet au coucher du soleil.

Tous publics – 18€/adulte.

