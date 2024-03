Soirées théâtre : Jean Bonneau et le mystérieux mystère du secret de la tour perdue Château de Ranrouët Herbignac, lundi 22 juillet 2024.

Soirées théâtre : Jean Bonneau et le mystérieux mystère du secret de la tour perdue 

Partez sur les traces de l'Histoire avec le professeur Jean Bonneau. Le fameux anti-historien, s'est mis cette fois-ci en tête d'y découvrir un énigmatique trésor tout aussi fabuleux qu'improbable… 

22 juillet – 22 août 
Château de Ranrouët 
Entrée: 12€, réduit 9€, gratuit – de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T21:30:00+02:00 – 2024-07-22T21:45:00+02:00

Fin : 2024-08-22T21:30:00+02:00 – 2024-08-22T21:45:00+02:00

Partez sur les traces de l’Histoire avec le professeur Jean Bonneau. Le fameux anti-historien, s’est mis cette fois-ci en tête d’y découvrir un énigmatique trésor tout aussi fabuleux qu’improbable.

Création de la Cie Colin Muset.

Durée 1h15

Tarif 12€, réduit 9€, gratuit – de 7 ans

Château de Ranrouët 
Rue de Ranrouët 
44410 Herbignac 
Loire-Atlantique 
Pays de la Loire 
02 40 88 96 17
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
http://www.chateauderanrouet.fr

