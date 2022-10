SOIRÉES THÉÂTRE AMATEUR À VIOLS EN LAVAL SALLE BENARD DIMEY

SOIRÉES THÉÂTRE AMATEUR À VIOLS EN LAVAL SALLE BENARD DIMEY, 23 octobre 2022, . SOIRÉES THÉÂTRE AMATEUR À VIOLS EN LAVAL SALLE BENARD DIMEY



2022-10-23 – 2022-10-23 Soirées Théâtre Amateur à VIOLS EN LAVAL Salle Benard Dimey

23 octobre à 16h30 « Tout l’amour que j’ai pour toi « Cie Crocmabule

Entrée Gratuite Soirées Théâtre Amateur à VIOLS EN LAVAL Salle Benard Dimey

23 octobre à 16h30 « Tout l’amour que j’ai pour toi « Cie Crocmabule

Entrée Gratuite Viols en Laval dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville