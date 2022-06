Soirées Théâtre, 1 juillet 2022, .

Soirées Théâtre



2022-07-01 – 2022-07-01

Ven 1 juillet : représentations de théâtre de la troupe OSTREA à RIEC SUR BÉLON, SALLE N°3. « L’amour est tout près », sketchs comiques sur le couple dans tous ses états. Quiproquos et malentendus mis en scène par Fred BARGY . En première partie, présentation de « Ce qu’ils disent (Sale Hope) » par le talentueux atelier junior et la « Cordée ».

Buvette prévue entre les 2 parties et une belle soirée de détente tout du long.

contact@theatreostrea.com +33 6 84 29 02 81 http://www.theatreostrea.com/

