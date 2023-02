Soirées théâtrales Salle des fêtes de Vielle, 27 avril 2023, Vielle-Saint-Girons .

Soirées théâtrales

Route de Pichelèbe Salle des fêtes de Vielle Vielle-Saint-Girons Landes

2023-04-27 – 2023-04-30

Salle des fêtes de Vielle Route de Pichelèbe

Vielle-Saint-Girons

Landes

Jeudi 27 Avril à 20h

« Le secret de Mélanie » de Michel Fournier par Les Baladins de Pichelèbe

Entrée au chapeau.

Vendredi 28 Avril à 20h

“D’Artagnan mon héros” d’après « Les trois mousquetaires » d’Alexandre Dumas et la vie du vrai D’Artagnan, coproduction La boîte à jouer et la Compagnie du Baluchon.

Samedi 29 Avril à 20h

« Une journée chez Philo », comédie musicale de la troupe Art sans cible, écrite et mise en scène par Isabelle Valès-Mauer.

Dimanche 30 Avril à 18h

« Cartable », l’histoire extraordinaire d’une classe ordinaire, seule en scène de Gloria Da Queija, co-écrit et mis en scène par Vincent Toujas, Compagnie Toujours Là.

28-29-30 Avril : Entrée : 7€

Pass : 15€ (pour les représentations du 28 au 30 Avril)

Gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements : Service ESCAL 05 58 47 94 62 / 05 58 47 94 98

Pixabay

