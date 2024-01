Soirées spectacles de la Société Musciale de Baule Baule, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 23:30:00

Les soirées – spectacles de la Société Musicale de Baule sont de retour !

Les musiciens de la Société Musicale de Baule et leurs nouveaux chefs Maxime Lesourd et Thibaud Lhuillier, proposent leurs traditionnelles soirées-spectacles alliant harmonie, variétés et sketches. Les soirées s’annoncent pleines de surprises, tant visuelles qu’auditives. Elles seront à apprécier sous le chapiteau de l’Embouchure dans des nouveaux gradins plus confortables ! Tout semble augurer que vous passerez un bon moment.

Quatre dates sont proposées au public.

Réservation en ligne conseillée ou sur place

12 EUR.

Chapiteau de L’Embouchure

Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire



