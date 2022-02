Soirées spectacle d’improvisation L’Argonaute, 25 mars 2022, Orléans.

Soirées spectacle d’improvisation

du vendredi 25 mars au samedi 26 mars à L’Argonaute

### **Les 25 et 26 Mars se dérouleront les nouvelles soirées spectacle d’improvisation !** Exceptionnellement, les comédiens des ateliers de Fabrika Pulsion seront accompagnés des musiciens des cours de Musique et Equilibre. Les deux groupes entremêleront musique et théâtre à la recherche d’une harmonie improvisée. * **Argonaute, 75 Bd Marie Stuart** * **25/26 20h Entrée Libre** * **Pass sanitaire obligatoire** _ »Les spectacles de Fabrika Pulsion sont pour moi une grande source d’inspiration et une occasion immanquable de me détendre en famille où entre amis »,_ _**Shakespeare**_

Entrée libre

De l’incroyable et du jamais vu garanti !

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:30:00;2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T22:30:00