Soirées sous la Halle de Belvès Pays de Belvès, 29 juin 2022, Pays de Belvès.

Soirées sous la Halle de Belvès Pays de Belvès

2022-06-29 – 2022-06-29

Pays de Belvès Dordogne

Les traditionnelles Soirées sous la Halle de Belvès reprennent tous les mercredis de l’été du 07/07/2021 au 25/08/2021

Dîner sous la Halle du XVe-XVIe siècle est un moment privilégié dans un cadre exceptionnel. Des commerçants s’installent pour votre plus grand plaisir, à vous de choisir votre menu : traditionnel, exotique, ou autre…à vous de choisir.

Des tables et des chaises sont mises à votre disposition, vous n’avez plus qu’à vous installer. Afin de limiter les déchets, nous vous remercions d’apporter vos couverts, assiettes et verres. Le cas échéant, vous devrez acquérir un kit réutilisable sur place. Les Soirées commencent à 19h et se terminent entre 22h30 et 23h15.

Chaque mercredi, une animation musicale sera assurée. Bonne ambiance.

+33 5 53 29 10 20

Pays de Belvès

