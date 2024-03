Soirées Salsa, Bachata, Kiz – SBK sur les Bouches du Rhône Marseille Marseille, jeudi 21 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-21 19:00

Fin : 2024-12-27 23:59

Envie de danser la Salsa, la bachata, la kizomba ? Mais où ?

Avec les danses latinos, il y a de quoi faire ! Danseur de salsa débutant(e), confirmé(e) ou tout simplement curieux de découvrir l’ambiance caliente des soirées LATINOS de Marseille et des alentours.

Tous les soirs de la semaine, vous pouvez trouver une soirée latino : qu’il s’agisse de soirées SALSA, Bachata, Kizomba, SBK.

Et si vous débutez la salsa ou si vous voulez tout simplement améliorer votre style, sachez que de nombreuses soirées SBK sont précédées de cours.

Découvrez le programme ICI

Marseille Marseille Marseille 13000 Bouches-du-Rhône