Hautes-Pyrénées

Soirées Quiz au Tiers lieu d'Azun 2021-08-22 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-22 20:30:00 20:30:00

Aucun Hautes-Pyrénées Venez jouer entre amis ou en famille pour répondre à nos drôles

de questions : culture générale, musique, retour à l’école ou Val

d’Azun. Venez tester vos connaissances en équipe et dans la

bonne humeur. Une belle occasion pour apprendre quelques

secrets sur nos vallées.

Vous pouvez aussi simplement passer prendre un verre et

tierslieuvaldazun@gmail.com +33 7 83 52 26 93

