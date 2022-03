SOIREES PUBLIQUES A L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE D’ANIANE Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

2022-02-25 21:00:00 – 2022-02-26 00:00:00

2022-02-25 21:00:00 – 2022-02-26 00:00:00

Aniane Hérault Aniane 12 12 EUR Profitez entre amis ou en famille d’une soirée sous les étoiles à observer Saturne et ses anneaux, la géante Jupiter sans oublier les nébuleuses et autres galaxies de notre univers.

Des animateurs passionnés d’astronomie encadrent ces soirées.

Visite de la grande coupole.

