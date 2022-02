SOIRÉES PORTÉES : PROJET GRAND-MÈRE + CUIR Le Mans, 27 mars 2022, Le Mans.

SOIRÉES PORTÉES : PROJET GRAND-MÈRE + CUIR Cité du Cirque 6 boulevard Winston Churchill Le Mans

2022-03-27 16:30:00 – 2022-03-27 19:00:00 Cité du Cirque 6 boulevard Winston Churchill

Le Mans Sarthe

On n’en arrive pas soudainement à se laisser porter par un inconnu, comme ça. Il a fallu du temps, une recherche d’intimité tout en délicatesse, une attention particulière. Porteur acrobatique de son état, Alexandre Fray part à la rencontre de femmes ayant l’âge d’être des grand-mères. Auprès de ces dames d’un âge certain n’ayant jamais, ou rarement été portées, l’acrobate interroge les enjeux d’une discipline que l’horizon de la prouesse laisse bien souvent dans l’ombre.

À chaque représentation, Alexandre Fray entraîne de nouvelles femmes de 4 fois 20 ans dans des duos de fragile voltige, et explore nos relations de confiance et de dépendance, repoussant obstinément les possibles du corps. Une ode au pas dans le vide, à partir de ces moments extraordinaires où des femmes ayant l’âge d’être grand-mères acceptent pour la première fois d’être décollées du sol.

Le Projet Grand-Mère, en précisant les enjeux du geste de porter, met en lumière en un acte éphémère, par leur diversité, les singularités de chacune des participantes, et éclaire la beauté de cette relation crépusculaire.

Dans un corps à corps puissant, deux hommes harnachés jouent à manipuler le corps de l’autre. Le plaisir précautionneux qu’ils prennent à se transformer l’un pour l’autre en instrument, en agrès, en terrain de jeu ou en champ de bataille les engage dans une lutte consentie. Entre traction et attraction, ils ne visent pas le pouvoir sur l’autre, mais plutôt le pouvoir avec l’autre.

Avec Cuir, Arno Ferrera et Gilles Polet cherchent à entretenir un rapport de sujet à sujet, qui n’appelle pas à la confrontation conflictuelle, à un rapport vainqueur-vaincu. L’un peut vouloir soumettre l’autre, l’obliger à le suivre, lui imposer une situation, mais l’autre peut également être dans l’acceptation, dans une volonté´ de suivre cette obligation. Les deux hommes jubilent alors de leurs positions, avec consentement, sans qu’il n’y ait de hiérarchie.

Pour cela, ils explorent les capacités de leurs corps à l’aide de harnais équestres, habituellement réservés aux travaux de traits et de labours. La force ainsi acquise permet de s’autoriser de la douceur. Non seulement le harnais permet d’amplifier le potentiel de traction humaine, mais il est également un révélateur. Grâce à l’engagement physique au service de l’autre avec cet outil archaïque, les deux acrobates recherchent un état où l’instinct et la volonté deviennent visibles et tangibles.

+33 2 43 47 45 54 http://www.lemansfaitsoncirque.fr/

Cité du Cirque 6 boulevard Winston Churchill Le Mans

