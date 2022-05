Soirées porte-ouverte bike polo Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Soirées porte-ouverte bike polo

2022-05-04 20:00:00 – 2022-05-04 22:00:00 rue de l’Acadélie Manège de la Guérinière

Caen Calvados Tous les mercredis de mai, venez découvrir en famille cette pratique déjantée.

Pop-corn et frissons garantis !

Un événement organisé dans le cadre de Mai à vélo et à pied, avec l’association Caen Urban Bike.

