Amboise Amboise Amboise, Indre-et-Loire Soirées Pique-niques panoramiques et astronomiques Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Soirées Pique-niques panoramiques et astronomiques Amboise, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Amboise. Soirées Pique-niques panoramiques et astronomiques 2021-07-16 – 2021-08-06

Amboise Indre-et-Loire Pique-niques panoramiques :

Les 16 juillet et 06 août, et 03 septembre.

Véritable balcon dominant à 360° les paysages du Val de Loire, le jardin du château ouvre exceptionnellement ses pelouses en soirée. L’idée ? Offrir un cadre unique pour une soirée pique-nique, accompagnée d’une ambiance musicale festive. Les hôtes pourront prévoir leur propre repas tiré du sac. Pique-niques panoramiques :

Les 16 juillet et 06 août, et 03 septembre.

Véritable balcon dominant à 360° les paysages du Val de Loire, le jardin du château ouvre exceptionnellement ses pelouses en soirée. L’idée ? Offrir un cadre unique pour une soirée pique-nique, accompagnée d’une ambiance musical agnes.berthet@chateau-amboise.com +33 2 47 57 00 98 https://www.chateau-amboise.com/fr/actualite-soirees-pique-niques-panoramiques Pique-niques panoramiques :

Les 16 juillet et 06 août, et 03 septembre.

Véritable balcon dominant à 360° les paysages du Val de Loire, le jardin du château ouvre exceptionnellement ses pelouses en soirée. L’idée ? Offrir un cadre unique pour une soirée pique-nique, accompagnée d’une ambiance musicale festive. Les hôtes pourront prévoir leur propre repas tiré du sac. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Amboise, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Amboise Adresse Ville Amboise lieuville 47.41368#0.98611