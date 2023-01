Soirées Ping-Pong Plouescat Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Plouescat

Soirées Ping-Pong Plouescat, 1 janvier 2023, Plouescat . Soirées Ping-Pong Rue de Verdun Salle omnisports du centre Plouescat Finistère Salle omnisports du centre Rue de Verdun

2023-01-01 – 2023-06-30

Salle omnisports du centre Rue de Verdun

Plouescat

Finistère Le club de tennis de table local vous invite à ses rencontres tous les jeudis soirs de 19h à 21h30. Matériel fourni. Ouvert à tous. +33 7 81 04 78 18 Salle omnisports du centre Rue de Verdun Plouescat

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Plouescat Finistère Salle omnisports du centre Rue de Verdun Ville Plouescat lieuville Salle omnisports du centre Rue de Verdun Plouescat Departement Finistère

Plouescat Plouescat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Soirées Ping-Pong Plouescat 2023-01-01 was last modified: by Soirées Ping-Pong Plouescat Plouescat 1 janvier 2023 finistère Plouescat Rue de Verdun Salle omnisports du centre Plouescat Finistère

Plouescat Finistère