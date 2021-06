Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Soirées O Lac : Jimmy Sax + diffusion finale de l’Euro Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Soirées O Lac : Jimmy Sax + diffusion finale de l’Euro Châteauneuf-sur-Isère, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Châteauneuf-sur-Isère. Soirées O Lac : Jimmy Sax + diffusion finale de l’Euro 2021-07-11 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-11 Lac d’Aiguille 430 route du Lac, Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère Drôme Ouverture des portes l 16H00

Concert de Jimmy Sax l 18H00

Diffusion de la finale de l’Euro sur écran géant l 21H00

Food Truck et bar +33 4 75 71 97 10 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteauneuf-sur-Isère Adresse Lac d'Aiguille 430 route du Lac, Châteauneuf-sur-Isère Ville Châteauneuf-sur-Isère lieuville 45.00314#4.89847