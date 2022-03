Soirées musicales Flagey, 25 mars 2022, Flagey.

Soirées musicales Ferme Courbet 28, Grand’Rue Flagey

2022-03-25 – 2022-03-25 Ferme Courbet 28, Grand’Rue

Flagey Doubs

Par le CFCMA de Fertans

Le Centre Familial pour une Culture Musicale et Artistique de Fertans est une association d’intérêt général dans les domaines de la jeunesse. Depuis plus de 20 ans, le CFCMA propose de multiples activités dans le domaine de la formation musicale, de l’éveil artistique, des ateliers théâtre et de nombreuses créations musicales. Les élèves du CFCMA reviennent une nouvelle fois à la Ferme Courbet pour ces soirées musicales où chaque enfant et élève pourra montrer ses progrès et son talent.

Par le CFCMA de Fertans

Le Centre Familial pour une Culture Musicale et Artistique de Fertans est une association d’intérêt général dans les domaines de la jeunesse. Depuis plus de 20 ans, le CFCMA propose de multiples activités dans le domaine de la formation musicale, de l’éveil artistique, des ateliers théâtre et de nombreuses créations musicales. Les élèves du CFCMA reviennent une nouvelle fois à la Ferme Courbet pour ces soirées musicales où chaque enfant et élève pourra montrer ses progrès et son talent.

Ferme Courbet 28, Grand’Rue Flagey

dernière mise à jour : 2022-01-05 par