Soirées Musicales de l’École Musique du CFCMA Grand’Rue Flagey, mercredi 20 mars 2024.

Présent au cœur du tissu local, implanté sur notre vaste territoire,

le CFCMA (Centre Familial pour une Culture Musicale et Artistique) vous propose ces soirées Musicales ouvertes à tout public à la Ferme Courbet.

C’est un réel plaisir d’être dans ce lieu culturel propice aux événements artistiques ou de nombreux spectacles inédits du CFCMA fort appréciés du public, sont créés depuis plusieurs années.

Durant ces soirées, les musiciens du CFCMA nous font partager tour à tour leurs qualités artistiques et musicales dans ce cadre privilégié.

Ils vous interprétent avec des instruments très variés, des œuvres diverses ;

Classiques, Contemporaines et autres styles très différents.

Vous pourrez également entendre des œuvres vocales interprétées par le chœur de Femmes.

Le tout parsemé et accompagné de féeriques mouvements de danse Artistique et Acrobatique sur barre :

Les danseuses de Pole Dance vous emportent par leurs magnifiques et surprenantes chorégraphies !

C’est un réel plaisir pour l’auditeur de contribuer à l’épanouissement et à la révélation de chacun de ces musiciens. .

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-22

Grand’Rue Ferme Courbet FLAGEY

Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cfcma.fertans@gmail.com

