Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même EUR Un repas médiéval fastueux, où le convive est plongé au XVième siècle.

Pas moins de 7 services se succèdent !

Le repas est respectueux des saveurs moyenâgeuses. Le pain et le vin sont servis à volonté.

De nombreux événements (chants, danses, combats, jongleurs, échassiers, cracheurs de feu,…) menés sur un rythme soutenu vous transportent durant 3 heures à la table d’un grand seigneur du Moyen Age : Gilles de Rais Bienvenue à la table de Gilles de Rais Les médiévales de Machecoul vous invitent à un dîner spectacle unique en Loire-Atlantique. Accueil Machecoul-Saint-Même

