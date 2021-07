Les Ormes La Bergerie Les Ormes, Vienne Soirées lyriques de sanxay La Bergerie Les Ormes Catégories d’évènement: Les Ormes

Vienne

Soirées lyriques de sanxay La Bergerie, 3 août 2021, Les Ormes. Soirées lyriques de sanxay

La Bergerie, le mardi 3 août à 20:00

Présentation de l’opéra Carmen avec des extraits. Une violoniste et un pianiste

Gratuit sur inscription

Divas de l’opéra Carmen La Bergerie 7 route nationale 86220 Les Ormes Les Ormes Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T20:00:00 2021-08-03T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Les Ormes, Vienne Autres Lieu La Bergerie Adresse 7 route nationale 86220 Les Ormes Ville Les Ormes lieuville La Bergerie Les Ormes