Soirées Luge Auris Auris Catégories d’évènement: Auris

Isère

Soirées Luge Auris, 6 février 2022, Auris. Soirées Luge Auris

2022-02-06 17:30:00 – 2022-02-05 19:30:00

Auris Isère Auris Tous les LUNDIS: La luge sans effort, juste le plaisir de la glisse.

S’amuser tout en relevant des challenges ! Parcours de luge éphémères : descente, slalom, obstacles… Devenez de vrais pilotes !

→ Vous pourrez aussi vous initier au Yooner avec l’ESF ! +33 4 76 80 13 52 http://www.auris.fr/ Auris

