2 soirées loto sont organisées par Franck au **Foyer Familial de Cambremer** au profit de la coopérative scolaire. Le **vendredi 4 mars** : Loto alimentaire Le **samedi 5 mars** : Big loto Nombreux lots à gagner : paniers garnis, bons d’achats, lots hifi, jeux à gratter, un écran plat de 108 cm… Ouverture des portes **à 19h**. Restauration sur place **Places limitées**. Réservation obligatoire au **02 31 32 79 14** ou **06 15 96 26 11** Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires. 2 soirées loto sont organisées par Franck au Foyer Familial de Cambremer au profit de la coopérative scolaire. foyer familial CAMBREMER avenue des tilleuls cambremer Cambremer Cambremer Calvados

