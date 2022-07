Soirées kayak-polo

2022-08-17 19:00:00 – 2022-08-17 20:30:00 En famille ou entre amis, découvrez et jouez au kayak-polo lors de matchs courts organisés en championnat au centre nautique de Plouer sur Rance ! * 3 août

