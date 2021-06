Martres-Tolosane L'instant Plaisir Haute-Garonne, Martres-Tolosane Soirées Karaoké L’instant Plaisir Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Martres-Tolosane

Soirées Karaoké L’instant Plaisir, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Martres-Tolosane. Soirées Karaoké

du samedi 3 juillet au samedi 7 août à L’instant Plaisir

L’Instant Plaisir vous propose 2 soirées Karaoké cet été dans le respect des règles sanitaires! A ne manquer sous aucun prétexte! Réservation conseillée. Restauration et boissons sur place. Dans le respect des règles sanitaires L’instant Plaisir Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T22:30:00;2021-08-07T19:30:00 2021-08-07T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Martres-Tolosane Étiquettes évènement : Autres Lieu L'instant Plaisir Adresse Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane Ville Martres-Tolosane lieuville L'instant Plaisir Martres-Tolosane