2023-01-07 – 2023-01-07 . Montjavoult Joue propose des soirées jeux tous les 15 jours avec en alternance de jeux de stratégie et des jeux de rôles. Ces soirées sont ouvertes à tous les passionnés de Montjavoult et d’ailleurs. Ambiance conviviale assurée ! VENEZ! VOUS REVIENDREZ ! joue.montjavoult@gmail.com +33 7 87 44 99 49 MONTJAVOULT JOUE dernière mise à jour : 2023-03-30 par

