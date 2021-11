Bassens Espace Michel Serres Bassens, Gironde Soirées jeux familles Espace Michel Serres Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Soirées jeux familles Espace Michel Serres, 10 décembre 2021, Bassens. Soirées jeux familles

du vendredi 10 décembre au samedi 11 décembre à Espace Michel Serres

La ludothèque propose des soirées familles autour de jeux de société pour s’amuser, rencontrer et découvrir.

Tout public, gratuit.

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T18:30:00 2021-12-10T21:00:00;2021-12-11T18:30:00 2021-12-11T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Espace Michel Serres Adresse 1 rue Lafayette 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Espace Michel Serres Bassens