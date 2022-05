Soirées Jeux-di Ludothèque de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Soirées Jeux-di Ludothèque de Versailles, 12 mai 2022, Versailles. Soirées Jeux-di

du jeudi 12 mai au jeudi 9 juin à Ludothèque de Versailles

Venez découvrir les jeux pour adultes et adolescents tous les 1ers jeudis du mois (hors vacances scolaires), lors des soirées Jeux-di, animées par Emilien. Pour information, la salle de jouets ne sera pas accessible.

Inscriptions préalables sur place, par e-mail ou téléphone ; Tarifs : Adhérents à la Ludothèque de Versailles : 6€ Non adhérents : 8€

Ludothèque de Versailles 3 Allée Pierre de Coubertin, 78000 Versailles

2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T23:00:00;2022-06-09T19:00:00 2022-06-09T23:00:00

