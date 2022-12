Soirées jeux de stratégie Montjavoult Montjavoult Catégories d’évènement: Montjavoult

Oise 1 1 Montjavoult Joue propose des soirées jeux tous les 15 jours avec en alternance de jeux de stratégie et des jeux de rôles. Ces soirées sont ouvertes à tous les passionnés de Montjavoult et d’ailleurs. Ambiance conviviale assurée.

joue.montjavoult@gmail.com +33 7 87 44 99 49

