Pomeys Espace Mosaïk Pomeys, Rhône Soirées jeux de société en bibliothèque Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Soirées jeux de société en bibliothèque Espace Mosaïk, 15 novembre 2021, Pomeys. Soirées jeux de société en bibliothèque

Espace Mosaïk, le lundi 15 novembre à 19:00 Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire obligatoire

Venez en famille, seul ou entre amis pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société et passer un agréable moment ludique ! Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T19:00:00 2021-11-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pomeys, Rhône Autres Lieu Espace Mosaïk Adresse 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Ville Pomeys lieuville Espace Mosaïk Pomeys