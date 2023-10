Soirées jeux de société Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Merci d’indiquer l’âge et le prénom des participants lors de votre réservation

Une soirée pour jouer tous ensemble, adultes et enfants, un mercredi par mois à 18h30

Pour jouer et rejouer à votre jeu préféré ou en découvrir d’autres, une soirée ouverte à toutes et tous, enfants à partir de 7 ans et adultes de tous âges , un mercredi par mois !

Jeux de stratégie, d’ambiance, d’adresse, d’enquête, escape game, deck building… grosses ou toutes petites boîtes pour s’affronter ou coopérer !

N’hésitez pas à venir avec vos jeux ou de quoi grignoter !

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

Contact : +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequejacquelinedreyfusweill https://www.facebook.com/bibliothequejacquelinedreyfusweill

Bibliothèque Fessart