Tarbes Hautes-Pyrénées 3 3 EUR La Chouette Tricheuse est un bar à jeux, un café ludique, un “chouette” espace de détente et de défoulement avec plus de 400 jeux modernes pour vous faire plaisir ! Pour vos envies gourmandes, vous pouvez également goûter à nos tapas faits maison, nos bières locales, créations de cocktails, vins, boissons non alcoolisées, boissons soft etc… LA PROGRAMMATION DES SOIRÉES JEUX DU MOIS DE MARS

SUR RÉSERVATION au 06 76 82 37 50

Un menu adapté vous sera proposé lors de chaque soirée (sans obligation). – Les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 mars à 19h30 : Championnat de Poker – Gratuit – (en partenariat avec Redcactus)

– Les jeudis 3, 17 et 31 mars à 18h : Café langues (Venez parler, échanger et jouer dans d’autres langues que le français !)

– Vendredi 4 mars à 20h : Blind Test (Venez deviner les morceaux, interprètes de chaque chanson !)

– Samedi 5 mars à 20h : Quiz Marvel (Patrick teste vos connaissances sur l’univers Marvel !)

– Vendredi 11 mars à 20h : Blind Test (Venez deviner les morceaux, interprètes de chaque chanson des années 2000 !)

– Vendredi 18 mars à 20h : Blind Test (Venez deviner les musiques de génériques de dessins animés !)

– Samedi 19 mars à 20h : Quiz Boulguiboulgua (Patrick teste vos connaissances sur les dessins des années 60 à nos jours !)

– Vendredi 25 mars à 20h : Loup garou de Thiercelieux géant

– Samedi 26 mars à 20h : Shabada (On vous donne un mot, à vous de trouver les chansons qui contiennent ce mot !)

– Mercredi 30 mars de 18h à 20h : Chouette book Club (Venez parler de vos livres préférés !) Nous vous attendons nombreux pour de belles parties de rigolades en famille, en couple ou entre amis ! Horaires d’ouverture toute l’année

Mercredi : 15h – 24h

Jeudi et vendredi : 17h – 2h

Samedi : 15h – 2h

+33 6 76 82 37 50

