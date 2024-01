Soirées jeux Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris, vendredi 16 février 2024.

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Un moment convivial entre ami·e·s ou pour faire connaissance avec d’autres.

L’association « Jeux des Buttes » et le Centre Paris Anim’ Montparnasse proposent des soirées jeux avec des game masters et bénévoles afin d’accueillir des régulier·ère·s et des nouveaux·elles pour profiter des jeux nombreux, variés, de tous les genres et tous niveaux, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et ludique. Jeux de plateaux, de réflexion, de stratégie, de détente, coopératifs ont été mis à la disposition des joueur·euse·s.

Entrée libre.

Dates :

16 février dès 19 h ;

22 mars dès 19 h ;

3 mai dès 19 h ;

14 juin (sous réserve) dès 19 h.

Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris

Contact : http://ca-montparnasse.paris/ +33143202006 infos@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.facebook.com/camontparnasse/ http://site.ca-montparnasse.paris

