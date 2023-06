Cet évènement est passé Soirées jeux bibliothèques du 5e Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirées jeux bibliothèques du 5e Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 01 juillet 2023

de 18h00 à 20h30

.Tout public. gratuit Inscription conseillée auprès de chaque bibliothèque.

Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du 5ème ! Vous voulez jouer en famille ? Vous cherchez des joueurs pour des parties de longue haleine ? Vous passez dans le coin par hasard et vous voyez de la lumière ? Entrez et jouez ! Chaque mois, une bibliothèque du 5ème ouvre ses portes pour une soirée jeux. Venez nous rejoindre. Et pour tenir jusqu’au bout de la partie, n’hésitez pas à apporter quelques victuailles à partager sur nos buffets participatifs ! Bibliothèque Rainer Maria Rilke

11 mars de 18h à 22h

11 mars de 18h à 22h Bibliothèque L’Heure Joyeuse

15 avril de 18h à 20h

15 avril de 18h à 20h Bibliothèque Mohammed Arkoun

20 mai de 18h à 21h30

20 mai de 18h à 21h30 Bibliothèque Buffon

3 juin 2023 de 18h à 22h

3 juin 2023 de 18h à 22h Bibliothèque Bibliothèque des Littératures Policières

1er juillet 2023 – 18h-21h30 Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact :

©Mathilde Maire Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Adresse 48 rue Cardinal Lemoine Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/