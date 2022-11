Soirées jeux à la Bibliothèque Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: 13210

Saint-Rémy-de-Provence

Soirées jeux à la Bibliothèque

2022-10-28 18:00:00 – 2022-10-28 21:00:00

4 boulevard Gambetta Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence 13210

2022-10-28 18:00:00 – 2022-10-28 21:00:00

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta

Saint-Rémy-de-Provence

13210 Soirée Jeux de société à la bibliothèque !

Jeux classiques et contemporains, jeux du monde et jeux géants en bois…



Soirées jeux de sociétés à la bibliothèque, tous les derniers vendredis du mois de 18h à 21h. bibliotheque@ville-srdp.fr +33 4 90 92 70 21

