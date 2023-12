Soirées jeux à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirées jeux à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 9 mars 2024, Paris. Le samedi 09 mars 2024

de 17h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Seul, en famille ou entre amis, découvrez nos jeux de société et jouez avec nous !

La soirée sera longue n’hésitez pas à apporter des grignotages et boissons à partager !

Entrée libre, à partir de 8 ans Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

