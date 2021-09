Soirées JDR de l’Association Nickel Musikhus, 10 septembre 2021, Kaysersberg-Vignoble.

Soirées JDR de l’Association Nickel

Musikhus, le vendredi 10 septembre à 20:00

L’Association Nickel reprend les soirées jdr dans son local le Musikhus (au 2 rue du Général de Gaulle 68240 Kaysersberg) à partir du vendredi 10 septembre de 20h à 2h. Venez découvrir ou redécouvrir les Jeux de Rôle que vous proposent nos Maîtres de Jeux. Mais vous pouvez aussi nous proposer votre jeu préféré, ou celui que vous voudriez tester ! Les soirées sont accessibles à tous et toutes, que vous soyez des rôlistes débutantes/débutants ou aguerries/aguerris. Pour accéder aux soirées JDR, les règles suivantes seront à respecter : – nous présenter un Pass Sanitaire valide, – le port du masque reste pour l’instant de mise (non fourni par la section), – du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans la salle, – le prêt de matériel et l’accès à la bibliothèque sont de nouveau possible. Il n’est plus nécessaire de réserver sa place, la restriction d’accès pour demi-jauge n’étant plus d’actualité. La cotisation est de 20€ (10€ d’adhésion à l’association Nickel et 10€ pour la section) pour l’année vous donnant accès à l’ensemble des soirées JDR et gros jeux. Amis MJ la section vous offre à chaque soirée où vous maîtrisez, deux boissons ou petits creux, pour vous remercier du divertissement.

20 euros pour l’année

Soirée jeu de rôle accessible à toutes et tous.

Musikhus 2 rue du général de gaulle 68240 kaysersberg Kaysersberg-Vignoble Kaysersberg Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T02:30:00