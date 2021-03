Mézidon Vallée d'Auge Château de Canon Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Soirées illuminées Château de Canon Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

du mardi 13 juillet au jeudi 19 août à Château de Canon Adulte – 15 € / De 6 à 18 ans – 7€ / Moins de 6 ans – Gratuit

Une soirée entière au château de Canon : pique nique sur la grande pelouse puis découverte d’un parcours illuminé dans le parc. Château de Canon Château de Canon Avenue du Château 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

2021-07-13T20:00:00 2021-07-13T23:30:00;2021-07-14T20:00:00 2021-07-14T23:30:00;2021-07-15T20:00:00 2021-07-15T23:30:00;2021-07-20T20:00:00 2021-07-20T23:30:00;2021-07-21T20:00:00 2021-07-21T23:30:00;2021-07-22T20:00:00 2021-07-22T23:30:00;2021-07-27T20:00:00 2021-07-27T23:30:00;2021-07-28T20:00:00 2021-07-28T23:30:00;2021-07-29T20:00:00 2021-07-29T23:30:00;2021-08-03T20:00:00 2021-08-03T23:30:00;2021-08-04T20:00:00 2021-08-04T23:30:00;2021-08-05T20:00:00 2021-08-05T23:30:00;2021-08-10T20:00:00 2021-08-10T23:30:00;2021-08-11T20:00:00 2021-08-11T23:30:00;2021-08-12T20:00:00 2021-08-12T23:30:00;2021-08-17T20:00:00 2021-08-17T23:30:00;2021-08-18T20:00:00 2021-08-18T23:30:00;2021-08-19T20:00:00 2021-08-19T23:30:00

