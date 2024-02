Soirées gourmandes La Sauvetat-du-Dropt, vendredi 12 juillet 2024.

Soirées gourmandes La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Un incontournable en Pays de Lauzun ! Chaque vendredi de l’été, venez choisir votre repas parmi les 10 stands de bouche présents et le déguster sur les tables mises à votre disposition tout en écoutant le groupe de la soirée. Ambiance guinguette dans un cadre champêtre très apprécié des grands comme des petits. Repli possible dans la salle des sports en cas de mauvais temps. Apportez vos couverts ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 19:00:00

fin : 2024-07-12 19:30:00

Prairie des croquants

La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comite.fetes.sauvetatois@gmail.com

