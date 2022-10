Soirées franco-coréennes en partenariat avec le festival S.O.U.M. Le Regard du Cygne, 10 novembre 2022, Paris.

Du jeudi 10 novembre 2022 au vendredi 11 novembre 2022 :

. payant 15€ / 10€ Soirée complète

Aux côtés du Regard du Cygne, le Festival International de Danse S.O.U.M. (en partenariat avec Korea Dance Abroad), invite à l’échange entre artistes Coréens et Français à travers une résidence artistique et des co-créations. Cette collaboration a également pour objet de faire connaître et circuler les chorégraphes et des styles chorégraphiques entre ces deux pays.

Jeudi 10 novembre – 20:00

Après quelques jours de résidence ensemble, ces deux binômes français et coréens donnent à voir leur co-création.

WANT – SEISEUNG LEE ET AURORE DANIEL

COULEURS – SUN-HOO YOO ET MARCO CHENEVIER

Vendredi 11 novembre – 20:00

HISTOIRE D’UN CLOWN – JAE-HEON CHOI ET JI MIN LEE

« Je suis un clown. Mon travail consiste à vendre des rires aux publics, de sourire même si je suis triste. Me cacher est mon principe. Quand la musique se termine, le rideau tombe et la nuit vient. Je lave mon corps à la lumière des étoiles et tends ma main à la lune. Je cours comme si je glissais sur la glace en silence. Je tombe amoureux d’une fleur qui s’épanouit seule. Je partage l’amour ».

HOMO LUPIENS – KYUNG SHIN KIM

L’appellation « Homo Faber » désigne un être susceptible de fabriquer des outils. Mais comment l’Homme a pu passer du simple silex à la fusée ? En trio, Homo Lupiens se propose de creuser cette évolution technique jusqu’à interroger l’invention de l’intelligence artificielle. Alors que les robots remplacent les humains dans leur travail, le seul moyen de survivre sera-t-il de se transformer ?

BACH SONATE E DANZATE – MARCO CHENEVIER

Concert physique ou chorégraphie sonore, Bach sonate e danzate transforme le corps d’un danseur en instrument de musique. Aux manettes, Marco Chenevier, interprète et chorégraphe qui se frotte autant à la danse qu’au théâtre, a choisi une série de préludes de Jean- Sébastien Bach. Les gestes se fondent dans les notes subtiles de ces solos pour violoncelle et le corps, disponible, prend part à la partition.

ELEGANT UNIVERSE – SUN-HOO YOO

« Nous vidons beaucoup de choses par nous-mêmes et tirons de l’énergie du nouvel univers pour transmettre l’espoir et la beauté sur la terre. » C’est avec cette phrase énigmatique que Sun-Hoo Yoo introduit son Elegant Universe. Un solo tout en douceur imaginé comme un voyage vers une nouvelle dimension qui croise une philosophie du vide et de la transcendance avec la danse traditionnelle coréenne.

Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris

Contact : https://leregarducygne.com/soirees-franco-coreennes-s-o-u-m-festival-2/ 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne https://leregarducygne.com/soirees-franco-coreennes-s-o-u-m-festival/

ⓒ ACI 10 novembre 2022