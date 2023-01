SOIREES ET SPECTACLE LOUS MACHOUS Pézenas Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault EUR 10 10 SOIRÉE BLANCHE

Vendredi 17 février 2023

À PARTIR de 19h : Soirée blanche LOUS MACHOUS « Tous en Panel »

Entrée gratuite – Maison du Peuple SOIRÉE SPECTACLE

Samedi 18 février 2023

20h : Soirée spectacle LOUS MACHOUS (ouverture dès 19h)

Entrée 10€ (vente samedi 4 et 11 février sur le marché) – Maison du Peuple SOIRÉE PIRATE

Dimanche 19 février 2023

À PARTIR de 19h : Soirée Pirate LOUS MACHOUS

Entrée gratuite – Maison du Peuple 3 Soirées proposées par Lous Machous dans le cadre du Carnaval de Pézenas Trois soirées festives proposées par “Lous Machous” : Soirée blanche, tous en panel ; Spectacle et Soirée Pirate, dans le cadre du Carnaval de Pézenas +33 4 67 90 41 00 Pézenas

