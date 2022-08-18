SOIRÉES ESTIVALES – A LA DÉCOUVERTE DU MONDE DU PIGEON VOYAGEUR Mortagne-sur-Sèvre Mortagne-sur-Sèvre
SOIRÉES ESTIVALES – A LA DÉCOUVERTE DU MONDE DU PIGEON VOYAGEUR Mortagne-sur-Sèvre, 18 août 2022, Mortagne-sur-Sèvre.
SOIRÉES ESTIVALES – A LA DÉCOUVERTE DU MONDE DU PIGEON VOYAGEUR
Place de la Liberté Mortagne-sur-Sèvre Vendée Vendée Expansion
2022-08-18 20:00:00 – 2022-08-18 21:30:00
Mortagne-sur-Sèvre
Vendée
Mortagne-sur-Sèvre Vendée
tourisme@paysdemortagne.fr +33 2 51 65 11 32
Mortagne-sur-Sèvre
dernière mise à jour : 2022-06-25 par Vendée Expansion