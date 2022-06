Soirées du patrimoine de Gâtine, 6 août 2022, .

Soirées du patrimoine de Gâtine



2022-08-06 – 2022-08-06

Le festival Les Soirées du Patrimoine de Gâtine a pour but de mettre en valeur le patrimoine architectural de la Gâtine en organisant des spectacles vivants devant des monuments des communes gâtinaises, mis en lumière pour l’occasion.

Restauration et buvette à partir de 19 heures. Spectacle gratuit à 21 heures.

Ce soir, c’est le groupe Jim Murple Memorial qui se produira sur le parvis de l’église Notre-Dame de Saint-Loup-sur-Thouet.

C’est du rythm’n blues jamaïcain, léger et envoûtant où la douleur côtoie la joie de vivre…mais version jamaïcaine. Six musiciens jouent, transpirent et swinguent accompagnés d’une chanteuse charismatique débordant d’énergie à la voix douce et rock’n roll.

OTAVC

dernière mise à jour : 2022-06-24 par