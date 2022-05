Soirées du Conservatoire à Laon Laon, 25 mai 2022, Laon.

Soirées du Conservatoire à Laon Laon

2022-05-25 – 2022-05-25

Laon Aisne

4 4 “Musique à l’écran” sera le fil rouge suivi par les Orchestres à cordes junior et élémentaire et les Orchestres à venu Elémentaire et Supérieur (sous la direction de Kevin Biernat et Bruno Houziaux)…

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 19h30 !

“Musique à l’écran” sera le fil rouge suivi par les Orchestres à cordes junior et élémentaire et les Orchestres à venu Elémentaire et Supérieur (sous la direction de Kevin Biernat et Bruno Houziaux)…

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 19h30 !

+33 3 23 22 87 10 http://www.ca-paysdelaon.fr/

“Musique à l’écran” sera le fil rouge suivi par les Orchestres à cordes junior et élémentaire et les Orchestres à venu Elémentaire et Supérieur (sous la direction de Kevin Biernat et Bruno Houziaux)…

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 19h30 !

Conservatoire de musique et de danse

Laon

dernière mise à jour : 2022-05-16 par