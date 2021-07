Soirées dîner-concert Jazz & Dinner été 2021 Domaine de l’Epau, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Yvré-l'Évêque.

Soirées dîner-concert Jazz & Dinner été 2021

du jeudi 22 juillet au jeudi 16 septembre à Domaine de l’Epau

Le Domaine de l’Epau et Le Mans Jazz vous proposent 3 soirées exceptionnelles mêlant musique & art culinaire sur le site de « Le Verger » à Yvré-l’Evêque 72530. Pour le tarif de 50€ par personne, un repas complet et une représentation musicale (programmée par Le Mans Jazz) vous sont proposés. Merci de réserver auprès du domaine de l’Epau si vous souhaitez être présent : 02 43 27 20 00. Le jeudi 22 juillet 21, c’est le Sandra Caroll Jazz Trio et son projet de rétrospective du mouvement Swing des années 20 à la fin des années 50 qui est programmé. Le jeudi 26 août 21, c’est le duo composé de Sylvain Couedel & Valérie Arethuse et leur projet « Smiling Blues » qui accompagnera votre repas. Le jeudi 16 septembre 21, le groupe The Chamber Trio partagera ses compositions originales et revisitées des standards du jazz.

Tarif : 50€ par personne et par soirée, réservation obligatoire

Le Domaine de l’Epau et Le Mans Jazz vous proposent 3 soirées exceptionnelles mêlant musique & art culinaire.

Domaine de l’Epau Lieu dit Le Verger, Yvré l’Évêque Yvré-l’Évêque Le Verger Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T19:00:00 2021-07-22T23:00:00;2021-08-26T19:30:00 2021-08-26T23:00:00;2021-09-16T19:00:00 2021-09-16T23:00:00