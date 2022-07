Soirées d’été au Prieuré : Théâtre « Bounce » Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Catégories d’évènement: Allier

Saint-Germain-des-Fossés

Soirées d’été au Prieuré : Théâtre « Bounce » Saint-Germain-des-Fossés, 15 juillet 2022, Saint-Germain-des-Fossés. Soirées d’été au Prieuré : Théâtre « Bounce »

Cour intérieure du Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier Rue du Prieuré Cour intérieure du Prieuré

2022-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-15 23:00:00 23:00:00

Rue du Prieuré Cour intérieure du Prieuré

Saint-Germain-des-Fossés

Allier EUR 12 12 Les trois comédiens échangent souvenirs et bons mots, rythmés de textes de Thomas Fersen, Dorian Hachem ou des Brèves de comptoir, mais aussi des notes de swing du musicien qui les accompagne. brigitte.herve2@orange.fr +33 6 32 12 91 64 Rue du Prieuré Cour intérieure du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Germain-des-Fossés Autres Lieu Saint-Germain-des-Fossés Adresse Saint-Germain-des-Fossés Allier Rue du Prieuré Cour intérieure du Prieuré Ville Saint-Germain-des-Fossés lieuville Rue du Prieuré Cour intérieure du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Departement Allier

Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-des-fosses/

Soirées d’été au Prieuré : Théâtre « Bounce » Saint-Germain-des-Fossés 2022-07-15 was last modified: by Soirées d’été au Prieuré : Théâtre « Bounce » Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés 15 juillet 2022 Cour intérieure du Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Saint-Germain-des-Fossés Allier