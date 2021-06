SOIREES DES P’TITS BEGLAIS Bègles plage, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Bègles.

du vendredi 16 juillet au samedi 17 juillet à Bègles plage

Espace de jeux en accès libre animé par le Centre Social et Culturel de l’Estey (parcours moteurs, jeux géants en bois, jeux de construction…) à partir de 17h **17h30-18h30:** Atelier éveil musical animé par le Cabinet du Docteur Larsène à destination des enfants de 1 à 4 ans : Des comptines, des histoires contées avec des personnages sonores, des jeux de mains, un échange musical. **18h30-19h30:** Atelier lecture animé par l’équipe du secteur jeunesse de la Bibliothèque à destination des enfants de 1 à 4 ans : histoires pour petites oreilles, à partir de livres et de « contes en tissu » de l’association Passerel’insertion. **19h30** Concert ouvert à tous animé par le Cabinet du Docteur Larsène **Possibilité de rester pic niquer**

Gratuit, Ateliers lecture et éveil musical sur inscription, Espace de jeu et concert en accès libre, Pique nique fourni par les parents

Soirées avec ateliers et espace de jeu suivies d’un petit concert et d’un pique nique (fourni par les parents)

Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles Gironde



