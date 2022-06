Soirées des Perséides à l’Arboretum de Huelgoat

2022-08-10 – 2022-08-12 Soirées des Perséides aux Arbres du Monde à Huelgoat à partir de 21h.

Observation de la pluie des étoiles filantes de la mi-Août, sur le point haut et dégagé du parc et balade nocturne au milieu de ses trésors. Sur inscription

Durée approximative 2h à 3h. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

